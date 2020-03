FM: Samazinājums kokrūpniecībā un enerģijas ražošanā noteicis kritumu rūpniecībā

Pēc ministrijas sniegtās informācijas, apstrādes rūpniecības straujo kritumu šā gada janvārī noteica kokrūpniecības apjomu sarukums - šīs apakšnozares ražošanas apjomi gada griezumā samazinājās par 10,7%. "Kritums kokrūpniecībā janvārī bija sagaidāms. To noteica mitrie laikapstākļi Latvijas mežos, kas traucēja mežizstrādes darbu veikšanai, un ļoti augstie apakšnozares izlaides apjomi iepriekšējā gada janvārī. Pērnā gada janvārī kokrūpniecības izlaide palielinājās par 14,3%, un to lielā mērā noteica ražošanas apjomu pieaugums saistībā ar pasūtījumiem no Apvienotās Karalistes pirms plānotās izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) 2019.gada marta beigās," atzina FM.