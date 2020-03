Akadēmiķis: Vīriešu mirstība no "Covid-19" ir teju divreiz lielāka nekā sieviešu

Primāri tie, kas ir tā saucamajā riska zonā, ir cilvēki virs 65 gadu vecuma, klāstīja akadēmiķis, norādot, ka pašreizējie statistikas dati liecina, ka sieviešu mirstība no "Covid-19" ir 2,85%, kamēr vīriešu - aptuveni 4,7%.

Viņš uzsvēra, ka pozitīvās tendences ir tādas, ka ar "Covid-19" slimo pacientu skaits pasaulē samazinās. Pēc akadēmiķa paustā, šāda tendence ir novērojama no februāra vidus, lai gan pacientu skaits samazinātos drastiskāk, ja infekcija nebūtu strauji izplatījusies Itālijā.

Tāpat arī novērojama pozitīva tendence izārstēto pacientu skaitā - no kopumā aptuveni 95 000 pacientu jau tagad ir novērojama aptuveni 3000 pacientu atveseļošanās ik dienu, uzsvēra Trapencieris.

"Tikpat pozitīva aina iezīmējas kritiski slimo pacientu skaitā, kas jau no februāra beigām sāk kristies," klāstīja akadēmijas nodaļas priekšsēdētājs.

Savukārt LZA biologs Kaspars Tārs diskusijā norādīja, ka 2002.gadā bija zināmi tikai divi koronavīrusi, kas var inficēt cilvēkus, savukārt tagad jau to kopskaits ir sasniedzis septiņus. Viņš klāstīja, ka koronavīrusu izraisītās izpausmes ir ļoti dažādas - no asimptomālām līdz letālām.

Pēc Tāra teiktā, pacientiem ar "Covid-19" mirstība ir ap 3%, lai gan patlaban vēl esot pāragri par to runāt. Tomēr, ja ņemtu vērā asimptomātiskus pacientus, tad mirstība varētu būt zemāka. Turpretim, rēķinot mirstību atbilstoši pašreizējiem datiem, akadēmiķis paredz, ka mirstība varētu būt aptuveni 6%.

Saskaņā ar biologa teikto, ir divi varianti par to, kā vīruss izcēlies. Pirmais variants ir, ka vīruss nācis no sikspārņiem, bet otrais, kuram Tārs vairāk tic, ir, ka vīruss nācis no pangolīniem, kas arī ir ķīniešu tradicionālajā medicīnā izmantoti zīdītāji.