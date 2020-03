Neatdod redzi glaukomai

Lai uzzinātu par to, kā neatdot acu gaišumu glaukomai un pasargāt sevi no redzes invaliditātes, uz sarunu aicinājām Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Oftalmoloģijas klīnikas vadītāju, profesori Gunu Laganovsku.

Mūsu mērķis ir ar savu stāstu par glaukomu sasniegt to sabiedrības daļu, kas par šo slimību neko nav dzirdējuši. Mēs ceram, ka mūs sadzirdēs arvien vairāk cilvēku un ka mums izdosies pasargāt daļu sabiedrības no redzes zaudēšanas nākotnē.

Latvijā ir augsti redzes invaliditātes rādītāji, un daļa no tiem ir saistīta ar novēloti atklātu glaukomu. Ja pacientam slimību atklāj sākuma stadijā, to var gan ārstēt, gan novērst tās attīstību. Taču tad, ja glaukomu konstatē, kad tā jau ir visu noēdusi, diemžēl neko vairāk darīt nevar.

Daļa cilvēku zina par glaukomu un izmanto katru iespēju pārbaudīties, taču diemžēl ir arī liela daļa tādu slimnieku, kas ir padzirdējuši, ka acu slimības ir ļoti veiksmīgi ārstējamas, un novilcina vizīti pie acu ārsta, tādējādi palielinot risku zaudēt redzi pavisam. Piemēram, cilvēks ir dzirdējis, ka kaimiņš, kurš arī ir pazaudējis redzi, veicot operāciju, to ir pilnībā atguvis. Taču kaimiņam, iespējams, veikta kataraktas operācija, un tā ir pavisam cita slimība. To nezinot, glaukomas slimnieks nodomā, ka viņam arī būs līdzīga situācija un ka nav nekāda pamata iet pie ārsta līdz brīdim, kamēr nav pavisam slikti. Taču glaukomas gadījumā pilnīgi zaudētu redzi atgūt nevar.

Pētījumi pierāda, ka vienīgais veids, kā apturēt vai palēnināt redzes nerva bojāšanos, ir samazināt acs spiedienu. Tādu medikamentu, kas tiešā veidā aizkavētu redzes nerva bojājumus vai palīdzētu tam atjaunoties, nav. Lielākajai daļai slimnieku acu spiedienu var samazināt ar pilieniem, kas jālieto katru dienu. Tie ir dažādi un atšķiras pēc darbības mehānisma, taču visi pilienu veidi ir iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā. Amerikas Savienotajās Valstīs nupat ir reģistrēts pilnīgi jauns medikaments, kas būtiski samazina acu spiedienu, un mēs ceram, ka drīz tas tiks reģistrēts un kļūs pieejams arī Eiropā. Vēl viens nozīmīgs faktors glaukomas attīstībā ir redzes lauka pasliktināšanās. Ar to vien, ka tiek samazināts acs spiediens, nepietiek, jo glaukomas gadījumā redzes lauks var izmainīties arī neatkarīgi no tā. Tādēļ ir nepieciešams regulāri veikt funkcionālus izmeklējumus - redzes lauka vai optiskās koherences tomogrāfijas mērījumus, ar ko nosaka tīklenes nervu šķiedru blīvumu. Ja blīvums turpina samazināties, glaukoma turpina progresēt, un ir nepieciešams veikt operāciju. Lai samazinātu acu spiedienu, operācijas laikā acī izveido caurumiņu, pa kuru attecēt šķidrumam. Ja situācija vēl nav tik nopietna, tad to var veikt arī ar lāzeru.