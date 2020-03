Infektoloģe paredz jaunus Covid-19 saslimšanas gadījumus Latvijā

Tomēr par pilnīgu atbrīvošanos no "Covid-19" Vīksna bija skeptiska. Viņa stāstīja, ka gadā no infekciju slimībām mirst no 17 līdz 25 miljoniem cilvēku, kamēr gadā notiek aptuveni divi miljardi lidojumu. "Šādas slimības nevarēs pilnībā apturēt," sacīja Vīksna un norādīja, ka, piemēram, seksuāli transmisīvo slimību gadījumā, hipotētiski var uzlikt efektīvus ierobežojumus, savukārt "Covid-19" gadījumā "mēs nevaram apturēt elpošanu".