Lietuvas pašvaldībām dots norādījums jaunā koronavīrusa draudu dēļ izsludināt gripas epidēmiju

Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu līdz šim konstatēta vienai Šauļu iedzīvotājai, bet no gripas un tās izraisītām komplikācijām šai sezonā miruši pieci cilvēki.

Reaģējot uz ministrijas norādījumu, Klaipēda epidēmiju izsludinājusi no ceturtdienas, Viļņas un Panevēžas pašvaldības - no piektdienas, bet Kauņas pilsētas pašvaldībā gripas epidēmija izsludināta jau no februāra vidus. Par epidēmijas izsludināšanu gandrīz nekavējoties paziņojušas arī vairākas mazākas pašvaldības.