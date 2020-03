Igaunijā konstatēti vēl divi saslimšanas gadījumi ar Covid-19

Kā ceturtdienas vakarā paziņojis Igaunijas Veselības departaments, viens no abiem jaunatklātajiem pacientiem pagājušajā sestdienā, 29.februārī, no Bergamo Itālijā atlidojis uz Tallinu, bet otrs tai pašā dienā no Bergamo ieradies Rīgā - tāpat kā trīs jau iepriekš Igaunijā konstatētie pacienti.