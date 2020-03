Kariņš maldina par OIK un iespējamo Latvenergo bankrotu

Nemiro iesniegtie likuma grozījumi paredz arī turpmāk saglabāt obligāto iepirkumu no tiem ražotājiem, ar kuriem noslēgti attiecīgi līgumi, taču maksāt par to tikai biržas cenu, likvidējot tā sauktās OIK virskompensācijas. Pašlaik par paaugstinātu maksu tiek pirkta elektroenerģija no zaļās enerģijas ražotājiem un koģenerācijas stacijām. To skaitā no Latvenergo TEC 1 un TEC 2, kas uztur valstij nepieciešamo ražošanas jaudu. Garantējot jaudas maksājumu jeb obligāto iepirkumu par paaugstinātu cenu, valsts savulaik nodrošināja iespēju Latvenergo piesaistīt kredītlīdzekļus abu termoelektrocentrāļu rekonstrukcijai.