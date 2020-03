RTU atzīta par vienu no 500 labākajām pasaules augstskolām inženierzinātnēs un tehnoloģijās

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) augstskolu reitingā "QS World University Rankings by Subject 2020" atzīta par vienu no 500 labākajām pasaules augstskolām inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kļūstot par vienīgo Latvijas augstskolu, kas iekļauta starp līderiem kādā no piecām nozarēm, aģentūru LETA informēja RTU Ārējās komunikācijas nodaļas projektu vadītāja Gundega Preisa.