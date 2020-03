Gaidāmas izmaiņas rīcības kārtībā aizdomu gadījumos par saslimšanu ar "Covid-19".

Latvijā līdz šim īpaši piesardzības pasākumi tika attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas un Pjemontas apgabaliem, savukārt tagad tie tiks attiecināti uz visiem no Itālijas pārbraukušajiem. Tāpat piesardzības pasākumi tiek attiecināti uz cilvēkiem, kas uz Latviju ir atbraukuši no Ķīnas, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas un Irānas.