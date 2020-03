Jau kopš pagājušā gada beigām un šā gada sākuma Bašaram al Asadam lojālie spēki ar Krievijas un Irānas atbalstu ir sākuši ofensīvu ar mērķi atbrīvot šo teritoriju no Turcijas atbalstīto teroristu un opozicionāru kontroles. Šis uzbrukums ir norisinājies par spīti 2018. gada septembrī noslēgtajam Krievijas un Turcijas memorandam Soču pilsētā. Starp tā nosacījumiem bija asinsizliešanas pārtraukšana un speciālas Idlibas demilitarizētās zonas izveide.

Neskatoties uz to, ka Turcija pati īpaši necentās iedzīvināt uz papīra esošos punktus, tā apvainoja Asadu vienošanās pārkāpšanā un pieprasīja atkāpšanos no ieņemtajām teritorijām (tostarp stratēģiski svarīgā M5 lielceļa, kurš savieno Alepo pilsētu ar pārējām lielākajām Sīrijas pilsētām). Prezidentam tika dots laiks līdz februāra beigām. Pretējā gadījumā Turcija sāks militāru operāciju. Ņemot vērā, ka Asada galvenais mērķis ir atgūt visu Sīrijas teritoriju un šo pozīciju atbalsta arī viņa patroni – Krievija un Irāna, Turcijai neatlika nekas cits, kā izsludināt operāciju «Pavasara vairogs» un sākt triecienus pret diktatora spēkiem. Šā raksta tapšanas laikā Ankara jau ir iznīcinājusi vairākas Sīrijas Arābu armijas pretgaisa aizsardzības sistēmas, vairākus desmitus tanku un kaujas lidmašīnas. Atsevišķi avoti norāda, ka Asada armijas dzīvā spēka zaudējumi varētu sasniegt pat 2000 militārpersonu.

Vienlaicīgi Erdogans satricināja ES un Turcijas attiecības, paziņojot, ka valsts teritorijā esošie Sīrijas bēgļi varēs brīvi pārvietoties uz Eiropu. Domājams, ka šis lēmums tika pieņemts divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, pašā Idlibā ir sapulcējies milzīgs skaits iekšēji pārvietotu personu no citām Sīrijas frontēm, kuras nevēlas atgriezties Asada paspārnē, kur tos, ļoti iespējams, ka sagaidītu izrēķināšanās.

Ja šīs personas bēgtu no Idlibas, tad tās, ļoti iespējams, dotos uz Turciju.

Tas savukārt var radīt milzīgu slogu valsts ekonomikai, kura jau tagad cenšas tikt galā ar 3,6 miljoniem bēgļu. Otrkārt, Erdoganam ir nepieciešams atkal palielināt sadarbību ar ES un NATO, lai nostādītu sevi labākās pozīcijās iepretim Krievijai un Irānai. Šā iemesla dēļ prezidents mudināja ES vairāk iesaistīties Idlibas problemātikā un bēgļu problēmas risināšanā. Kā raidījumā «Pasaule kabatā» norādījusi domnīcas «Providus» pētniece Agnese Lāce, Erdogans vairs negaida no ES naudu. Viņam vajadzīgs kaut kas vairāk.

Ņemot vērā minēto notikumu attīstību, rodas jautājums – kas tad ir galvenie ieguvēji un zaudētāji no Idlibas pamiera?

Sīrijas valdība to jau sen kāro atgūt savā kontrolē, un iespējams, ka koridora iedzīvināšanas gadījumā varētu jau atkal tikt atvērts ērtākais ceļš no Asada ģimenes dzimtās Latakijas un kaimiņos esošās Libānas.

Tas tad ļautu ātrāk saņemt militāru palīdzību no šajā valstī bāzētā Hezbollah grupējuma. Tomēr, lai gūtu konkrētākus secinājumus, vispirms būtu jāsagaida Krievijas un Turcijas Aizsardzības ministriju diskusiju sākums.

Lai gan Turciju kopumā visā Idlibas stāstā var uzskatīt par zaudētāju, tomēr šis pamiers drīzāk bija tās uzvara. Līdzīgi kā Krievija, arī Turcija nevēlējās karot pret Kremli, un visu iepriekš minēto sadarbības sfēru uzskaitījumu var aplūkot arī no Ankaras puses.

Turklāt Erdogans arī ir spējis (vismaz pagaidām) atrast izeju no politiskajām lamatām, kurās pats sevi bija ielicis.

Karadarbības iesaldēšana, visticamāk, nobremzēs potenciālo bēgļu plūsmu uz Turciju, un Erdoganam nevajadzēs saskarties ar valsts iedzīvotāju neapmierinātību. Tāpat Erdoganam kādu brīdi nebūs jālauza galva par to, kā novērst Turcijas karavīru upurus. Karavīru bojāeja arī būtu radījusi milzīgu spiedienu karadarbību turpināt.

Interesanti, ka pamiera līgumā nebija norādīts, vai Asada spēki pametīs iepriekš iekarotās teritorijas (tai skaitā stratēģiski svarīgo M5 lielceļu). Kā iepriekš minēts, Turcija bija pieprasījusi, lai Asada spēki no šīm pozīcijām aiziet. Tas rada aizdomas, ka Ankara varētu būt beigu beigās piekritusi, ka Asads savus iekarojumus saglabā, un nevēlas šo jautājumu afišēt.

Tā kā Asads jau iepriekš izcēlies ar pamiera līgumu nerespektēšanu, nav iemesla uzskatīt, ka šoreiz tas tiks darīts. Nemiernieki pamatoti pauž viedokli, ka viņa spēki iegūs nepieciešamo atelpu, lai vēl vairāk nostiprinātu savas pozīcijas un vērstos pret opozicionāriem vēl jaudīgāk. Turklāt jau iepriekš minētie potenciālie atvieglojumi no M4 lielceļa izmantošanas noteikti padarīs opozīcijas dzīvi tikai grūtāku. Papildus tam Idlibas stāsts kārtējo reizi ir parādījis nemierniekiem, ka Turcija kā starptautisks patrons ir gatava tos upurēt savu politisko spēļu vārdā.

Lai gan no pirmā acu uzmetiena var izskatīties, ka daudzi migranti, kuri bēga no Asada, varēs atgriezties mājās, Middle East Eye pamatoti norāda, ka daudzi labprātāk izvēlētos to nedarīt. Tas tāpēc, ka pamiera līgums neietver praktiski nekādus pasākumus civiliedzīvotāju aizsardzībai. Bēgļi pietiekami labi apzinās Asada nevēlēšanos turēties pie pamiera līgumiem, un Turcija jau iepriekš nav spējusi novērst Krievijas kara lidmašīnu uzlidojumus slimnīcām, dzīvojamajām ēkām un skolām. Šajā kontekstā būtu nepieciešams ieviest un uzturēt lidojuma lieguma zonu, taču šis scenārijs ir maz ticams.