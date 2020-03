RD apstiprina jaunos atkritumu izvešanas tarifus un pilnveido noteikumus

Administrācijas pieņemtais lēmums paredz noteikt izvešanas maksas tarifus visās četrās Rīgas teritorijas zonās, kuras, balstoties uz noslēgto iepirkumu, apsaimniekos dažādi komersanti. Jaunā kārtība stāsies spēkā no 20.maija, un iedzīvotāji jaunus līgumus ar komersantiem varēs sākt pārslēgt no 10.marta.

Rīgas domē aģentūrai LETA gan norādīja, ka līdz šim tarifs dažādās pilsētas vietās bija atšķirīgs un to noteica gan paši komersanti, gan namu pārvaldnieki. Tagad jaunā sistēma nodrošinās, ka katrā no četrām zonā tarifs ir vienots.

Līdz ar to pašvaldībā norāda, ka vidējais atkritumu izvešanas tarifs turpmāk būs zemāks par aptuveni 15%.

Tāpat izmaiņas paredz, ka no 2021.gada 1.janvāra tiem atkritumu radītājiem, kas darbojas kādā no pārtikas piegādes ķēdes posmiem - primārā ražošana, pārstrāde un ražošana, pārtikas mazumtirdzniecība un citāda izplatīšana, restorāni un ēdināšanas pakalpojumi, ir pienākums šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā.