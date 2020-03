Finanšu ministrija būtu gatava diskutēt par "trekno gadu" parādu dzēšanu

FM pārstāvis Aleksis Jarockis skaidroja, ka, parādnieku atbrīvojot no parādsaistībām, tās dzēšot vai samazinot, var uzskatīt, ka persona ir guvusi ienākumu, jo aizņemtie līdzekļi ir izmantoti personas vajadzībām un tai nav jāatmaksā parāds vai parāda daļa.

"Tādējādi arī vispārējā gadījumā atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" dzēstās vai samazinātās parādsaistības ir uzskatāmas par fiziskas personas ienākumu un apliekamas ar nodokli. Šāda pieeja lielā mērā izriet arī no apsvēruma, ka normālos apstākļos naudas aizdevējs vienkārši tāpat nemēdz norakstīt aizdotos līdzekļus, savukārt cilvēki, kuri ir tendēti izvairīties no nodokļiem, parādu norakstīšanu izmantotu kā vienu no nodokļu shēmošanas instrumentiem," pauda ministrijas pārstāvis.