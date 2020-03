Līdz šim pārbaudot 200 cilvēkus, Latvijā jaunus "Covid-19" gadījumus nekonstatē

Kopumā Latvijā ar aizdomām par "Covid-19" līdz šim izmeklēti 200 pacienti. No visiem viens izmeklējums bijis pozitīvs un sasirgusī sieviete pirmdien nogādāta Latvijas Infektoloģijas centrā, bet kopš otrdienas turpina ārstēšanos mājās. Sieviete, kas ir rīdziniece, sestdien, 29.februārī, ielidojusi no Minhenes, pirms tam ceļojot vīrusa skartajā Itālijas reģionā.

Latvijā no 28.februāra īpaši piesardzības pasākumi bija attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas Lombardijas, Veneto, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas apgabaliem, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas. Savukārt no šodienas Latvijā aizdomas par iespējamu inficēšanos ar "Covid-19" koronavīrusu simptomu parādīšanās gadījumā pārbauda visiem no Itālijas atbraukušajiem, nevis tikai ceļotājiem no Itālijas ziemeļu reģioniem.