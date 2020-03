Grieķija būvēs divus jaunus migrantu centrus

Lesbas un četrās citās Egejas jūras salās pēdējās nedēļas laikā no Turcijas ieradušies vairāk nekā 1700 migrantu.

Turcija, kurā jau uzturas aptuveni 3,6 miljoni sīriešu bēgļu, apgalvoja, ka tā bijusi spiesta atvieglot robežkontroli, jo nesaņem pietiekamu atbalstu bēgļu uzturēšanai, un pieprasījusi lielāku palīdzību no ES šajā jomā. Taču ES apgalvo, ka pilda savu daļu no vienošanās, ko 2016.gadā noslēdza ar Turciju par migrācijas plūsmas ierobežošanu no Sīrijas.