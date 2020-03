"airBaltic" no 9. marta līdz aprīļa beigām pārtrauc lidojumus uz Milānu un Veronu

Uz šo reģionu lidojumus veic arī lidsabiedrība "Ryanair", kas nodrošina reisus uz un no Bergamo. Šonedēļ "Ryanair" informēja, ka no 17.marta šajā maršrutā samazinās reisu skaitu. Kā svētdien apliecināja Rīgas lidostā, patlaban no "Ryanair" nav saņemta papildu informācija par iespējamām izmaiņām.