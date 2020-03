Varētu būt apgrūtināta Latvijas iedzīvotāju atgriešanās no Ziemeļitālijas

Ministrijas pārstāvji norādīja, ka Itālijas lēmums ierobežo fizisko personu gandrīz jebkāda veida pārvietošanos - gan iebraucot, gan izbraucot no karantīnai pakļautajām teritorijām. Izņēmumi gan ir, ja tas ir saistīts ar darba vajadzībām, neatliekamu situāciju vai veselības problēmām, kā arī atļauta ir atgriešanās dzīvesvietā. Visos gadījumos var nākties pierādīt nepieciešamību pamest karantīnai pakļauto teritoriju.

Kā aģentūrai LETA sacīja Ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris, ministrija jau patlaban saņem daudzus zvanus no Ziemeļitālijā esošajiem Latvijas iedzīvotājiem ar lūgumiem sniegt konsultācijas par situācijas risinājumiem. Tostarp par iespējām atgriezties Latvijā interesējas arī Latvijas pilsoņi, kuri jau ilgāku laiku dzīvo Itālijā.

Vienlaikus Beķeris atgādināja, ka ministrija jau iepriekš aicināja nedoties uz šo reģionu. Tagad, kad Ziemeļitālijas reģionos noteikta karantīna un lidsabiedrība "airBaltic" paziņojusi, ka no pirmdienas līdz aprīļa beigām atceļ lidojumus no Milānas un Veronas, var nākties rēķināties ar varbūtību ilgāku laiku uzkavēties Itālijā vai arī nepieciešamību meklēt iespējas izkļūšanai no reģiona pa sauszemes ceļiem.