Finanšu pakalpojumu sniedzēji aicina klientus rūpīgi pārdomāt, vai nepieciešams ierasties klātienē

"Ņemot vērā iespējamo vīrusa izplatību, aicinām klientus dot priekšroku bezkontakta maksājumiem, nevis skaidrai naudai, uz kuras mājo daudzi vīrusi - tā ceļo no rokas rokā, no maka uz maku un tml.," pauda asociācijā.

Tāpat asociācija pēc skaidras naudas lietošanas lūdz ikvienam mazgāt un dezinficēt rokas, savukārt, izmantojot bankomātus, nekautrēties lietot cimdus. "Lai gan bankomātus regulāri uzkopjam, nevaram to izdarīt pēc katra klienta, tāpēc pēc to izmantošanas arī padomājiet par roku dezinfekciju," minēja asociācijā.

Asociācijā arī norādīja, ka, rūpējoties par darbinieku veselību un drošību, ir noteikti dažādi drošības pasākumi, piemēram, ja darbinieks vai viņa tuvinieks nesen atgriezies no vīrusa skartajām valstīm, lūgts divas nedēļas palikt mājās un strādāt attālināti, noteikti komandējumu ierobežojumi, kā arī klātienes tikšanās aicināts aizstāt ar attālinātām un tml.

"Būsim pateicīgi mūsu klientiem, ja rūpīgi pārdomāsiet nepieciešamību ierasties pie mums klātienē! Sevišķi to lūdzam nedarīt, ja jums saskaņā ar, piemēram, jūsu darba devēja politiku vai ārsta norādījumiem ir lūgts uzturēties mājās. Lūdzam neapdraudēt sevi, citus klientus un mūsu darbiniekus," uzsvēra asociācijā.

Jau vēstīts, ka Latvijā līdz šim sešiem cilvēkiem apstiprināta saslimšana ar "Covid-19", no tiem pēdējie pieci sestdien, 7.martā, atgriezušies no Itālijas ar vienu reisu - "airBaltic" reisu "BT-630" no Milānas.