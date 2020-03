Ceļotāji visbiežāk izvēlas mainīt ceļojuma datumus un laiku, nevis atsakās no tiem

Jau ziņots, ka veselības un drošības apsvērumu dēļ nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" līdz aprīļa beigām pārtraukusi visus lidojumus uz un no Itālijas pilsētām Milānas un Veronas.

Vienlaikus "airBaltic" pieņēmusi lēmumu no 29.marta līdz 31.maijam turpināt samazināt kopējo sēdvietu skaitu vēl par 7%. Lidsabiedrība atcēlusi vēl 370 lidojumus papildus jau iepriekšējām lidojuma grafika izmaiņām un atceltajiem reisiem no Rīgas uz Milānu un Veronu.

Uz Itālijas Lombardijas reģionu lidojumus veic arī lidsabiedrība "Ryanair", kas nodrošina reisus uz un no Bergamo. Šonedēļ "Ryanair" informēja, ka no 17.marta šajā maršrutā samazinās reisu skaitu. Kā aģentūrai LETA svētdien apliecināja Rīgas lidostā, patlaban no "Ryanair" nav saņemta papildu informācija par iespējamām izmaiņām.