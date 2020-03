Turpmāk "Covid-19" pacienti ar vieglu saslimšanu ārstēsies mājās karantīnā

Cik ilgi personai būs jāārstējas mājās, ir atkarīgs no slimības izpausmēm

Strapcāne piebilda, ka neatkarīgi no tā, vai persona, kurai apstiprināta "Covid-19" infekcija, atrodas slimnīcā vai mājās, personām, kuras dzīvo kopā ar slimnieku, tiek noteikta mājas karantīna jeb pašizolēšanās.

Latvijā līdz šim apstiprināti seši saslimšanas gadījumi ar "Covid-19", no tiem pēdējie pieci ir vienas grupas tūristi, kuri inficējušies Itālijā.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra, ka pēdējie pieci gadījumi saistīti ar ceļojumu uz kūrortu Červinjā, kas atrodas Itālijas ziemeļos netālu no Šveices robežas. Visi pieci saslimušie 7.martā atgriezušies no Itālijas ar "airBaltic" reisu "BT-630" no Milānas.