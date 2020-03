Dziesmā apvienojas Aija Andrejeva, Agnese Rakovska un Kristīne Pāže

Dziesmas ideja un frāze “laime šī” nāk no Agneses Rakovskas, kura atklāj: "Tā ideja pauž to, ka esam pateicīgas un laimīgas par to, kas šobrīd notiek mūsu dzīvēs. Mēs vēlamies iedvesmot arī citas sievietes atļauties būt pašām. Mēs ikkatra esam īpaša un unikāla."