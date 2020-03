Valsts policija aizdomās par zādzībām no transportlīdzekļiem Kazdangas pagastā aiztur četras personas

Pagājušajā nedēļā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Kazdangas pagastā ir notikušas zādzības no transportlīdzekļiem, no tiem nolejot degvielu, kā arī no kāda īpašuma, iekļūstot šķūnī, tika nozagts elektriskā gana akumulatori. Valsts policija uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja četras personas, kuras jau iepriekš ir nonākušas policijas redzeslokā par līdzīga rakstura likumpārkāpumiem.