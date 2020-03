"Covid-19" dēļ starptautisku pasākumu organizatoriem iesaka izvērtēt to nepieciešamību

SPKC iesaka atturēties no pasākumu rīkošanas izglītības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, ārstniecības iestāžu telpās, kur iespējama saskarsme ar iestādes klientiem, tomēr izņēmums var būt šo iestāžu administratīvas ēkas vai telpas ar atsevišķu ieeju, ja nepastāv citas alternatīvas.

Tāpat centrā rekomendē nepieļaut, ka pasākumā piedalās cilvēki ar elpceļu infekciju pazīmēm gan dalībnieku, gan pasākuma organizētāju vidū. Savukārt, ja pasākuma dalībnieks ir atbraucis no "Covid-19" visvairāk skartās teritorijas, proti, Itālijas, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas vai Ķīnas, tiek mudināts rūpīgi uzkopt pasākuma norises telpas dienas garumā, kā arī pēc pasākuma.

Pasākuma laikā tiek ieteikts izvairīties no cilvēku drūzmēšanās, piemēram, dot priekšroku dienas kārtības norises formām ar distancēšanas iespējām, nodrošināt iespēju piedalīties attālināti, izmantot vairākas ieejas un izejas no pasākuma norises telpas, iekārtot vairākas vietas kafijas pauzēm, neizvietot informācijas stendus, reģistrācijas galdus tuvu ieejai vai izejai no pasākuma telpas vai koridora vidū.