Igaunijā konstatēti vēl trīs inficētie ar koronavīrusu; kopējais inficēto skaits - 13

Divi ar "Covid-19" saslimušie ir pieauguši Tallinas iedzīvotāji. Viens no viņiem atgriezies no Itālijas ziemeļiem, bet otrs - no Francijas. Trešais saslimušais ir Igaunijas pilsonis, kurš atgriezies no Itālijas ziemeļiem caur Ženēvu un Helsinkiem.