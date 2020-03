Kādi ierobežojumi koronavīrusa dēļ noteikti dažādās Eiropas valstīs?

Plānojot vai esot ceļojumā, lidosta aicina pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai par izmaiņām lidojumu grafikos ne tikai no lidostas "Rīga", bet arī citās lidostās. Lidosta arī norāda, ka visprecīzāko informāciju par izmaiņām un rīcību, ja plānotais lidojums ir atcelts, pasažieri var iegūt, sazinoties ar savu aviokompāniju.

Austrija brīdinājusi savus pilsoņus nedoties uz Itāliju, un ceļotāji no Itālijas varēs iebraukt Austrijā vienīgi tad, ja viņiem būs veselības sertifikāts vai ja viņiem piekritīs 14 dienu paškarantīnai pēc robežas šķērsošanas.

Malta pilnībā aizliegusi pasažieru satiksmi ar Itāliju, un aizliegumu iebraukt valstī ceļotājiem no Itālijas ieviesusi arī Serbija.

Sasoli pavēstīja, ka turpinās pildīt savus pienākumus no savas rezidences Briselē.

Bailes no Covid-19 izplatīšanās un valstu noteiktie ierobežojumi ceļošanai būtiski ietekmējuši arī aviokompāniju darbību.

Dānija paziņojusi, ka lidmašīnām no Covid-19 smagāk skartajiem reģioniem, tostarp vairākiem Itālijas apgabaliem, netiks atļauts nolaisties Dānijā.

Lielbritānijas nacionālā aviokompānija "British Airways" apturējusi lidojumus visos maršrutos uz un no Itālijas, kur pēc saslimšanas ar Covid-19 miruši jau vairāk nekā 460 cilvēki.

Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" no trešdienas apturēs visus Itālijas iekšzemes lidojumus un no piektdienas pārtrauks visus reisus uz un no Itālijas. Šie ierobežojumi būs spēkā līdz 8.aprīlim.