Apmaksāts raksts, lai slavinātu gejus un grautu latviskās vērtības

Abstrahējoties no paša raidījuma, kurš bija vairāk nekā nepieciešams un absolūti lielisks, vēlos īpaši uzsvērt tieši vienu komentāru, kuru par to izlasīju. Komentāra autors bija ļoti vieds un pieredzējis politologs un pētnieks Andis Kudors. Viņš savā twitter profilā ierakstīja šādas te pārdomas:

Pēcāk Kudora kungs papildināja savu skatījumu: “Mans tvīts bija par to, ka raidījumā parādīts problēmas vienpusējs vērtējums, bez pietiekami pārstāvēta pretējā viedokļa par situāciju.”

Turpmāk, ja Latvijas Televīzijā tiks pārraidīta kāda dokumentālā filma par holokaustu, noteikti pieprasīšu, lai ebreju ciešanu problēmu neapskatītu pārāk vienpusēji, bet izteikties aicinātu arī pāris neonacistus, padarot šo žurnālistiku kvalitatīvāku. Raidījumā “Viens pret vienu” aicinu ieviest korekcijas ne tikai saturā, bet arī nosaukumā – laba žurnālistika prasa to pārdēvēt par “Viens pret vienu un vēl vienu”, lai uz interviju varētu ierasties arī kāds cilvēks, kurš intervējamo brutāli nevar ciest.

Domāju, ka būtu tikai un vienīgi korekti, ja uz ikvakara “Laika ziņām” tiktu aicināts arī kāds astrologs, kurš minētu laika prognozes atkarībā no zvaigžņu novietojuma, vai vismaz rīkstnieks, kurš vienkārši paceltu gaisā nolaizītu pirkstu un pateiktu: “Vēja nebūs!” “Kultūras ziņās”, savukārt, līdzsvaram noteikti vajadzētu rādīt arī sižetus no kaut kā, kas ir maksimāli tālu no jebkādām kultūras pazīmēm. Piemēram – sižetus par Kiviča ikdienu.