Spīķeru koncertzālē notiks holokausta atcerei veltīts kinopasākums

Pasākuma laikā demonstrēs fragmentus no tādām filmām kā "Saula dēls" jeb "Son of Saul", "Nakts un migla" jeb "Night and Fog", "Ida". Kinopasākums ir daļa no vairāku secīgu pasākumu cikla, kas patlaban tiek īstenoti vairākās Eiropas valstīs,piemēram, Beļģijā, Bulgārijā un Kiprā.