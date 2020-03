"Covid-19": papildināts valstu saraksts, kuras nav ieteicams apmeklēt

VM stingri aicina uz šīm valstīm nedoties, jo pastāv liels inficēšanās risks. Jāņem vērā arī tas, ka pēc atgriešanās no minētajām valstīm bērnam 14 dienas būs jāpavada mājās karantīnā.

Paplašinot skarto valstu sarakstu, analīzes uz Covid-19 personai tiks veiktas, ja viņa būs atgriezusies no iepriekš minētajām valstīm un 14 dienu laikā kopš izbraukšanas no šīm valstīm, būs parādījušies gripai līdzīgi simptomi. Šādā gadījumā personai jāzvana 113.

Jau vēstīts, ka Latvijā kopumā saslimšana ar Covid-19 konstatēta desmit cilvēkiem. Deviņi no tiem ir no vienas tūristu grupas, kas pagājušajā nedēļas nogalē atgriezās no ceļojuma uz Itāliju.