Rīgas atkritumu apsaimniekotāji aicina laikus pārslēgt līgumus

Mājaslapā iespējams arī izdrukāt pieteikuma veidlapu, to aizpildīt un nosūtīt uzņēmumam. Tāpat 1.zonā dzīvojošie līgumus var doties pārslēgt klātienē uz klientu apkalpošanas centru Vietalvas iela 5, bet 2.zonā dzīvojošie - uz centru Mellužu ielā 17.

Viņš norādīja, ka uzņēmums nodrošinās visu tam noteikumos paredzēto atkritumu izvešanu un šķirošanu. Runājot par bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem, viņš gan aicināja iedzīvotājus vasarā organizēt to izvešanu ne retāk kā reizi trīs dienās tīri sanitāru iemeslu dēļ.

Arī "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts mudināja savlaicīgi pārslēgt līgumus, sevišķi izmantojot iespēju to darīt caur uzņēmuma mājaslapu.

Viņš norādīja, ka savā zonā uzņēmums plāno nodrošināt vēl plašākas šķirošanas iespējas, nekā to pieprasa dome, tādēļ Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona administratīvajā teritorijā plānots izveidot aptuveni 400 publiskos šķirošanas laukumus.

Tāpat Aizbalts pastāstīja, ka, lai gan tekstilšķirošana būtu jānodrošina no 2025.gada, viņu apsaimniekotajā zonā šāda iespēja būs jau no šī gada maija. Vēl uzņēmums izstrādājis mobilo aplikāciju, kurā klienti varēs redzēt atkritumu izvešanas grafiku, norēķinu kārtību un citas lietas. Patlaban aplikācija pieejama tikai "Android" operētājsistēmas lietotājiem, bet no 1.jūlija šāda iespēja būšot arī "iOS" sistēmas izmantotājiem.