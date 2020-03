Tiesībsargs vērsies ST par minimālās invaliditātes pensijas neatbilstību Satversmei

Viņa skaidroja, ka gandrīz puse no visiem invaliditātes pensijas saņēmējiem to saņem minimālā apmērā. Pēc viņas paustā, minimālās invaliditātes pensijas saņēmējs nenozīmē sociāli bezatbildīgu cilvēku - daudz kas atkarīgs no dzīves apstākļiem un situācijas kopumā.

Invaliditātes pensijas minimālais apmērs no 2020.gada 1.janvāra ir no 80 eiro līdz 128 eiro mēnesī, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības - no 122,69 eiro līdz 196,30 eiro. Jansons uzsvēris, ka lai arī šogad minimālās invaliditātes pensijas apmērs tika palielināts - "palielinājums vairāk ir uz papīra". "Reāli cilvēki saņēma tikai no 15,97 līdz 25,55 eiro mēnesī jeb par 53 līdz 85 centiem dienā vairāk. Par vērā ņemamu palielinājumu to nevar nosaukt," uzskata Jansons.