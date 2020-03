Sāmsalā koronavīrusa dēļ slēdz skolas

Skolas būs slēgtas divas dienas, bet jau vistuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par to, kā rīkoties nākamajā nedēļā, intervijā televīzijas pārraidei "Aktuālā kamera" sacīja Kallass.

Igaunijas Veselības departaments trešdien pavēstīja, ka valstī vēl trim cilvēkiem konstatēta jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19, un līdz ar to saslimušo skaits valstī sasniedzis 16.

Viens no trim no jauna konstatētajiem saslimušajiem ir Tallinas iedzīvotājs, kurš, pēc visa spriežot, inficējies, kad uzturējies valstī, kurā ir augsts risks inficēties ar jauno koronavīrusu. Savukārt abi pārējie ir Sāmsalas iedzīvotāji, kuri, domājams, inficējušies no diviem Itālijas volejbolistiem, kas ieradušies salā uz pasākumu marta sākumā, liecina Veselības departamenta sniegtā informācija.