Janvārī negaidīti spēcīgs eksporta kāpums, tomēr turpmāk būs jūtama koronavīrusa ietekme

Spilgts piemērs ir mobilie telefoni, kas sākumā tiek importēti no tādām valstīm kā Ķīna un Vjetnama, bet pēc tam eksportēti uz Rietumeiropas valstīm. Austrumāzijas reģionā ir koncentrēta lielākā daļa no pasaules elektrotehnikas ražošanas jaudām, taču, kā zināms, pašreiz šis reģions, it īpaši Ķīna, vissmagāk cieš no koronavīrusa izplatības. Tādējādi turpmākā elektrotehnikas preču importēšana un tālākā re-eksportēšana arī varētu būt apdraudēta, un šo preču eksporta attīstību jāvērtē piesardzīgi.