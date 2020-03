Andris Ērglis piedāvā jaunu dziesmu ar Guntara Rača vārdiem

"Tagad mēdzu pajokot, ka dziesma “Nekas nav mūžīgs” ir kā bērns, kuru tu vēlies, plāno, bet tas piesakās tad, kad par to domā vismazāk," dziesmu komentē komponists Gatis Gaugers. "Ļoti līdzīgi notika ar šo dziesmu. Laikā, kad biju pārņemts ar pavisam citiem muzikāliem izaicinājumiem, atskārtu, ka tas, ko tajā brīdī daru, nav tas pats, ko es jūtu. Uzreiz biju pārliecināts, ka man ir nepieciešama dzeja, kura man palīdzētu caur mūziku pateikt to, kas uz mēles. Mērķtiecīgi tika šķirstīti dažādi dzejas krājumi, bet nekas tā līdz galam neuzrunāja. Tad, savu sajūtu vadīts, ielūkojos Guntara Rača dzejas grāmatā “365 dzejoļi”, vēlējos redzēt, ko Guntars ir uzrakstījis 22. aprīlī – manā dzimšanas dienā. Izlasot šīs dzejas rindas, es sapratu, tas ir tas bērns, tā ir tā dziesma, kura pati ir atradusi mani, un nu man ir uzdevums sadzirdēt to. Tās pašas dienas vakarā radās mūsu kopdarbs – dziesma “Nekas nav mūžīgs”, kuru tālāk pasaulē nesīs dziedātāja Andra Ērgļa balss. Šī dziesma ir manu sajūtu dziesma."