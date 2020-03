Pārtrauc dabasgāzes padevi mājai Gravas ielā, kur februāra beigās noplūdē cieta trīs cilvēki

Trešdien, 26.februārī, plkst.22.14 "Gaso" Rīgas iecirkņa Avārijas dienests saņēma izsaukumu no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta uz kādu daudzdzīvokļu māju Gravas ielā Rīgā, kur vienā no dzīvokļiem tika konstatēta cilvēku saindēšanās ar gāzi. Cietuši trīs cilvēki, no kuriem divi tika hospitalizēti, bet vēl viens no medicīniskās palīdzības atteicās. Apsekojot objektu, tika konstatēta tvana gāzes klātbūtne dzīvoklī un pārtraukta dabasgāzes padeve visiem ēkas kāpņutelpā esošajiem dzīvokļiem.