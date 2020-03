Viņa taču nevar, jo ir sieviete jeb katrs 5 sastopas ar diskrimināciju darbā

“Mūsu rādītāji ES kontekstā ir samērā labi un pēdējo gadu laikā uzlabojušies, tomēr joprojām pastāv izaicinājumi. Vēl arvien vērojama profesiju segregācija, kas nozīmē, ka atsevišķās nozarēs izglītojas un vēlāk arī strādā pārsvarā sievietes vai vīrieši. Taču kopumā gan sievietes, gan vīrieši var vienlīdz labi un perspektīvi apgūt un profesionāli darboties jebkurā no jomām – gan izglītībā, veselības aprūpē, gan dabaszinātņu jomā un inženierzinātnēs. Rodas jautājums, kāpēc, neskatoties uz to, ka jebkuram ir iespēja izvēlēties profesiju un to apgūt, tomēr būtiskas atšķirības jauniešu izvēlē joprojām pastāv. Jebkuram ir jābūt izvēlei par savu interešu un spēju attīstību, neatkarīgi no priekšstatiem par to, kāda profesija ir piemērotāka vīrietim vai sievietei. Jebkuram ir jābūt iespējai sabalansēt savu profesionālo izaugsmi ar rūpēm par ģimeni un sevi. Tā ir virzība uz līdzsvarotākām iespējām, līdzsvarotiem lēmumiem, līdzsvarotu sabiedrību” norāda Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks.