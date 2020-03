Pēdējā diennaktī Covid-19 apstiprināts vēl vienam Latvijas iedzīvotājam; kopā 17 sasirgušo

Līdz ar to kopumā Covid-19 Latvijā līdz šim apstiprināta 17 cilvēkiem.

SPKC speciālists skaidroja, ka veikto Covid-19 testu skaitliskais pieaugums ir izskaidrojams ar to, ka ik dienu paplašinās to valstu skaits, kuras apmeklējot, pastāv paaugstināts risks inficēties ar jauno vīrusu, līdz ar to paplašinās arī cilvēku loks, kuriem tiek veikta laboratoriskā pārbaude.