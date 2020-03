Par virālu hitu kļuvis "I Will Survive" dziedātājas roku mazgāšanas "TikTok" video

Roku mazgāšana šajā globālās pandēmijas laikā ir viena no svarīgākajām lietām, ko ievērot. To atgādina arī populārā disko dziedātāja Glorija Geinore (Gloria Gaynor), kuras slavenākais singls "I Will Survive" ("Es izdzīvošu") kļuvis par virālu hitu sociālajā vietnē "TikTok".