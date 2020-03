Klajā nāk Jāņa Joņeva stāstu krājums "Tīģeris"

"Pat ja nekas nav tā, kā izskatās, nevienam nevar liegt ik dienu skatīties uz to, kas tev ir saredzams. Tur ir daudz. Ja gribi, nosauc par tīģeri to, kas Joņevam, visticamāk, ir sen pasaulē un katram pazīstams dēmons – tas, kas par sevi liek manīt arī miega un nomoda sapņos, nereti lieliski spilgtos. Atšķirt izsapņotos stāstus no īstenības vari tikai pats,” raksta kritiķe Ieva Kolmane.