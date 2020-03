Nemiro anulē pielaidi valsts noslēpumam; "KPV LV" meklēs jaunu kandidātu

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) piektdien mediju pārstāvjiem paziņoja, ka viņš ir saņēmis Satversmes aizsardzības biroja informāciju, ka ministram anulēta pielaide darbam ar valsts noslēpumu, līdz ar to partija "KPV LV" ir aicināta izvirzīt jaunu ekonomikas ministra amata kandidātu.

6.februārī kļuva zināms, ka Nemiro padomniekam un vienam no AS "Latvenergo" padomes locekļu konkursa uzvarētājiem Pāvelam Rebenokam, visticamāk, netiks piešķirta pielaide valsts noslēpumam. 11.februārī Rebenoks paziņoja, ka atsaucis savu kandidatūru darbam AS "Latvenergo" padomē.