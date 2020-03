Kazāks: Covid-19 ietekme uz ekonomiku ir uzskatāma par īstermiņa problēmu

"[Lēmums uzņēmēju atbalstam no Valsts kases paredzēt līdz miljardam eiro] ir plaša un koordinēta atbilde uz šo problēmu, jo ir iesaistīta gan valdība, gan finanšu sektors. Savukārt attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas (ECB) lēmumiem, ir uzlabota pieeja likviditātei, proti, finanšu iestādēm ir lielākas iespējas šo naudu nopludināt saviem klientiem. Bet otra lieta ir kapitāla pietiekamība, kur arī dota lielāka iespēja bankām kreditēt. Līdz ar to uzņēmējiem būs iespējams atbalsts arī no finanšu sektora," informēja Kazāks.