NBS atceļ apmācības un aizliedz sabiedroto karavīriem izbraukt no valsts

Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ armijā ir atceltas apmācības, bet sabiedroto valstu karavīriem, daudzi no kuriem ir no Covid-19 vīrusa smagi skartām Eiropas valstīm, ir aizliegts izbraukt no valsts, informē Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļa.