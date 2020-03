“Jurijs Kļimovs” un “Stenfordas eksperts” – sociālajos tīklos izplatās maldi par Covid-19

Vienā no teksta angliskajām versijām kā sākotnējais autors tika minēts anonīms Stenfordas Universitātes vadības pārstāvis (Stenfordas Universitāte vēlāk jebkādu saistību ar to noliedza). Citā – tikpat anonīms ārsts no Japānas. Latvijas sociālo tīklu lietotāju vidū ierakstu palīdzēja izplatīt dziedātājs Lauris Reiniks, kuram Twitter tīklā vien ir gandrīz 30 tūkstoši sekotāju. Viņš bija tekstu iztulkojis latviski, bet vēlāk izdzēsa. Reiniks pēc tam Latvijas Radio atzina, ka ir kļūdījies, taču, viņaprāt, no oficiāliem avotiem šādas informācijas trūkstot. Tas gan saistīts ar faktu, ka vīruss ir jauns un nepazīstams, līdz ar to pagaidām objektīvi ir maz zinātniski pamatotas informācijas.