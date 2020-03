Kā ar Covid-19 ierobežojumiem latvieši sadzīvo citur Eiropā?

“Ārā es drīkstu iet tikai ar ļoti nopietniem iemesliem, tikai uz darbu, uz pārtikas veikalu, uz aptieku, pie ārsta,” LTV raidījumam “de facto” stāsta angļu valodas skolotāja Laura, kura dzīvo Itālijā Lombardijas reģionā Milānas piepilsētā 20 minūšu braucienā no Milāna centra.

Pirmie ierobežojumi sākās jau pirms vairākām nedēļām, taču visskarbākie ieviesti šonedēļ. Vēl nedēļas vidū viņa varēja izbraukt ar riteni, taču nu bez īpaša iemelsa uz ielas rādīties nedrīkst. Viņa kā angļu valodas skolotāja jau trīs nedēļas nodarbības vada no mājām, sazinoties internetā.

Viņa gan piebilst, ka suni, protams, var pasteidzināt, bet arī ne pārāk ilgi, ne pārāk tālu no mājām: “Un tad cilvēki joko, ka ģimenes suni visi pa kārtai ved ārā, lai tikai ir iemels iziet no mājas.

“Tas, ko es novēroju iepriekšējās nedēļas, - cilvēki iedalījās nosacīti tādās divās grupās. Daļa bija, kas skrēja izpirkt makaronu plauktus, un otra daļa ļoti mierīgi to uztvēra. Turpināja iet pa bāriem, restorāniem. Vēl piektdienā, divas dienas pirms ieviesa stingro karantīnu, bāri bija pārpildīti, par nekādiem metru attālumiem vispār nevarēja runāt,” viņa atceras.

Tikmēr mediji ir pilni ar ziņām, rakstiem, raidījumiem par vīrusu. “Šobrīd tas ir tiešām tikai viss par vīrusu. Informācija ir. No vienas puses tas ir labi, no otras - cilvēkiem ar vājākiem nerviem varbūt ir par daudz. Bet es nevarētu teikt ka būtu dezinformācija, panikas celšana, viltus ziņas. Tādas lietas nav. Bet Informācijas ir tiešām ļoti daudz un pat avīžu kioski ir vienā no tām kategorijām, nedaudzajiem veikaliem, kas ir vaļā, jo nepieciešamība pēc informācijas ietilpts pamatkategorijās, un varbūt ne visiem ir internets, kur var izlasīt vai, nezinu, televīzija nestrādā,” situāciju raksturo Laura.