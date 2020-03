Multfilma "Uz priekšu" saglabā 1. vietu. Kinoindustrijai viena no sliktākajām nedēļām

Nedēļas griezumā filma, kas vēsta par diviem brāļiem elfiem, kuri dzīvo garlaicīgā priekšpilsētā pasaulē, kuru apdzīvo dažādas mistiskas radības, iekasējusi 10,5 miljonus dolāru. Lai atkal sameklētu zudušo maģiju, elfi dodas piedzīvojumiem bagātā ceļojumā, lai atrastu to vietu, kur maģija vēl ir sastopama.

Kopumā šī nedēļa varētu būt viena no sliktākajām pēdējo divdesmit gadu laikā. Pat pēc 11. septembra terorakta, kinoteātru apmeklējums bijis augstāks. Detalizētāki dati tiks publicēti pirmdien.

2. vietā kristīgā drāma "I Still Believe" ar 9,5 miljoniem, bet top3 noslēdz Vina Dīzela jaunais grāvējs "Bloodshot".

4. vietā mazbudžeta versija par neredzamo cilvēku - lente "The Invisible Man" ("Neredzamais cilvēks") ar "Kalpones stāsta" aktrisi Elizebeti Mosu un Oliveru Džeksonu Koenu galvenajās lomās.

Anotācija: Neizturot vardarbības un agresijas pilnās attiecības ar bagāto un izcilo zinātnieku, Sesīlija (Elizabete Mosa) nakts melnumā aizbēg no mājām. Slēpties no pāridarītāja viņai palīdz māsa, bērnības draugs un viņa pusaugu meita. Drīzumā Sesīlija saņem ziņu, ka viņas bijušais draugs ir izdarījis pašnāvību, atstājot viņai mantojumā milzu bagātību. Jaunajai sievietei ir aizdomas, ka viņš savu nāvi ir inscenējis. Kad viņa piedzīvo virkni savādu un šausminošu atgadījumu, Sesīlija pamazām sāk zaudēt veselo saprātu, vienlaikus no visa spēka cenšoties pierādīt, ka viņu izseko kāds, kurš ir neredzams…