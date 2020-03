Saīsinātajā Meksikas rallijā, kurš nenorisinājās līdz galam koronavīrusa izplatības draudu dēļ, uzvaru izcīnīja seškārtējais pasaules rallija čempions Sebastjans Ožjē, kuram tā bija arī sestā uzvara Meksikā, tikai šoreiz pie Toyota Yaris WRC stūres. Otrais palika igaunis Ots Tanaks no Hyundai, savukārt trešo vietu izcīnīja soms Tēmu Sunninens no M-Sport vienības ar Ford Fiesta WRC, kamēr viņa kolēģa Esapekas Lapi automobili pēc finiša vienā no ātrumposmiem aprija liesmas.