Aizvien vairāk piekrastē redzami ronēni; eksperti aicina dzīvniekus likt mierā

Viņa skaidroja, ka Baltijas jūrā uz saliņām dzimušie pelēko roņu mazuļi marta vidū jau ir paaugušies un nereti dodas jūrā vieni paši, līdz ar to baltie un pūkainie ronēni jau ir sastopami arī Latvijas piekrastē.

"Pagājušās nedēļas nogalē DAP saņēma vairākus zvanus par piekrastē sastaptajiem roņu mazuļiem, pārsvarā no Rīgas līča Kurzemes piekrastes. Vairāki ronēni pārvietoti no cilvēku pilnām pludmalēm uz klusākām vietām, bet cita veida palīdzība tiem nav bijusi nepieciešama," sacīja Rēna.

DAP uzsver, ka laikā, kad daudzi iedzīvotāji, izvairoties no sabiedriskām vietām pilsētās, dodas uz jūras piekrasti, svarīgi atcerēties, ka arī roņu mazuļiem vislabākā palīdzība ir netuvošanās tiem.

Pagājušajā gadā Rīgas Zooloģiskajā dārzā nogādāti 22 pelēkie un viens pogainais ronis. Visus atvestos pelēko roņu mazuļus atrada Rīgas līča Vidzemes piekrastē posmā no Ainažiem līdz Ragaciemam, bet pogainais ronis atvests no Igaunijas. Dzīvnieki bija ļoti novārguši, un atvešanas brīdī tie svēra vien 10 līdz 14 kilogramus, kas ir tikai nedaudz vairāk par tikko dzimuša ronēna svaru.

"Bieži vien liedagā guļošs, vientuļš ronēns cilvēkos raisa līdzjūtību un vēlmi dažādos veidos palīdzēt, taču jāatceras, ka ne vienmēr šāds ronēns ir bezpalīdzīgs. Visticamāk, viņš izlīdis no ūdens sasildīties un pagulēt, tādēļ pirmais un būtiskākais priekšnosacījums, atrodot roņu mazuli, ir tam netuvoties un netraucēt," skaidro DAP Dabas aizsardzības departamenta vecākais eksperts un ilggadējs roņu pētnieks Valdis Pilāts.

Ronēni līdz Rīgas jūras līča piekrastei lielākoties nokļūst no Igaunijas. Februārī un martā pelēko roņu mazuļi dzimst uz Igaunijas piekrastes salām un līdz Latvijas pludmalei nokļūst peldus.

Ieraugot piekrastē roņu mazuli, svarīgi atšķirt veselīgus, savvaļā izdzīvot spējīgus ronēnus no tādiem, kuri ir novārguši, dažreiz pat ievainoti un pašu spēkiem vairs nevar izdzīvot. Ja ronēns ir apaļīgs un veselīgs, tas jāatstāj mierā un jāturas no tā pa gabalu. Nekādā gadījumā nedrīkst to dzīt jūrā, bakstīt, grūst vai kā citādi aiztikt, uzsver roņu pētnieks.