Koronavīrusa krīze un pensiju fondu drošība - vai ir pamats uztraukumam?

Pensijas uzkrājumam mēnesī vidēji tiek atvēlēti 30 līdz 50 eiro, ko pensiju fondi iegulda akcijās un/vai obligācijās. Kad tirgi aug, akciju cena ir augsta, līdz ar to par attiecīgo summu var iegādāties mazāku to skaitu. Kad tirgi krītas, akciju cenas kļūst pieejamākas, un par to pašu naudu var iegādāties vairāk akciju. Regulāri veidojot uzkrājumu, bankas klients iegādājas gan dārgākus, gan lētākus vērtspapīrus, līdz ar to cenu svārstību ietekme uz uzkrājumu būtiski mazinās.