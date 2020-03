Krievijas Konstitucionālā tiesa atzinusi konstitūcijas grozījumus par atbilstošiem valsts pamatlikumam

67 gadus vecais Putins, kurš prezidenta un premjerministra amatos atradies pie varas Krievijā divas desmitgades, janvārī ierosināja plašas konstitucionālās reformas, bet tobrīd noliedza, ka to mērķis ir nodrošināt viņam iespēju palikt pie varas pēc 2024.gada.

Taču otrdien viena no parlamenta deputātēm Valentīna Tereškova, kas pārstāv valdošo partiju, ierosināja konstitūcijas grozījumu, kas paredz dzēst līdzšinējos Putina pilnvaru termiņus un sākt to uzskaiti no jauna.