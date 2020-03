Starptautisko pasažieru pārvadājumu slēgšanas priekšvakarā Rīgas lidostā nav vērojama īpaša drūzmēšanās

Pēc plkst.19 atgriežoties ar avioreisu no Maskavas, seši no vairāk nekā 100 lidmašīnas pasažieriem izmantoja iespēju uzreiz nodot bioloģisko materiālu, lai pārbaudītu, vai nav saslimuši ar jaunā koronavīrusa slimību Covid-19. Pieci no šiem cilvēkiem runāja latviski, viens bija ārzemnieks. Iespēja nodot analīzes bija pirms bagāžas saņemšanas un par to nebija jāmaksā, taču testu varēja veikt tikai pasažieri ar Covid-19 simptomiem, iepriekš izstāstot par tiem mediķiem.