Koraļļi, ozons un pretgripas zāles no Krievijas – kā tirgotāji māna sabiedrību

“Neba pirmā reize, kad cilvēki, izmantojot apstākļus, ka var sevi kaut kādā veidā piedāvāt vai reklamēt, mēģina ar to pabarot publiku,” norāda Krūmiņa, atceroties, ka “mistiskas metodes, procedūras, izmeklējumi” iepriekš parādījušies arī saistībā ar citu slimību ārstēšanu. Viņa aicina sabiedrību nekādā gadījumā uz tiem neuzķerties.

“Otrdien saņēmu ziņu no savas klientes Anglijā un biju līdz sirds dziļumiem pateicīga tam, ka šis cilvēks uzticējās man un nutricioloģijai, dabas veltēm no Coral Club,” tā Facebook rakstīja viena no Coral club produktu izplatītājām Sanita Puncule. Viņas stāsts īsumā – sievietei Anglijā bijusi saskarsme ar korona vīrusa slimnieku, pēc viņai veiktas pārbaudes saņemta “negatīva, nu ļoti negatīva” atbilde. Tas esot tāpēc, ka sieviete regulāri lieto koloidālo sudrabu un sārmaino ūdeni Coral Mine. Puncule saskaņā ar publiski atrodamo informāciju ir “pieredzējusi nutricioloģe”, aromterapijas eksperte un aktīva Koraļļu kluba produktu izplatītāja.