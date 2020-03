Kas tādus vīrusus kā COVID-19 padara mums tik bīstamus? Atbilde slēpjas vēsturē

Fēru salas ir arhipelāgs Atlantijas okeāna ziemeļos. Tās ir ļoti izolētas un aukstas vulkāniskās salas. 1846. gadā šis arhipelāgs bija viena no veselībai labvēlīgākajām vietām pasaulē, tomēr tajā pašā gadā kāds Fēru salu iedzimtais mājās no Kopenhāgenas atgriezās ar klepu. Viņš bija saslimis ar masalām. Fēru salās šis vīruss bija izskausts 60 gadus, un laikā, kad vakcīnas pret masalām vēl nebija, tikai dažiem no salu iedzīvotājiem bija izstrādājusies dabiskā imunitāte pret šo slimību. Nākamo piecu mēnešu laikā ar šo slimību saslima 6100 no 7900 salu iedzīvotājiem. Vairāk nekā simts nomira.